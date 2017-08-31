В Украине скандально обанкротилась туркомпания: туристы застряли в Испании и Жулянах

Из-за банкротства туроператора "Idriska Tour" из Испании не вылетят два самолета с украинскими туристами.

Об этом сообщает издание bykvu.com.

Сегодня из острова Тенерифе и города Аликанте (Испания) не вылетят два чартерных самолета с украинскими туристами из-за долгов туроператора.

Пассажиры на данный момент находятся в аэропортах и не могут вылететь из страны. На звонки в офисе туроператора не отвечают.

Из аэропорта острова Тенерифе рейс запланирован на сегодня 18:00, но самолет, который должен выполнить этот рейс, не вылетел из аэропорта "Киев". На остров Тенерифе борт должен прибыть 17:15 и забрать в Киев более сотни пассажиров.

В киевском аэропорту "Жуляны" уже несколько часов находятся около сотни украинцев, рейсы которых в Испанию были отменены, сообщает ТСН.

По словам одного из потерпевших - Ивана - причиной задержки стало то, что туроператор IdrisKa tour не заплатил за рейсы.

"Пострадало два рейса, первый Киев-Аликанте, а второй - Киев-Тенерифе. Это чартерные рейсы от авиакомпании Dart Airlines", - сказал он.

Как говорит Иван, у него на руках только чартерные билеты, но у других людей куплены целые туры. Он добавил, что другим туристам в "Жулянах" сказали, что на самом деле компания IdrisKa tour лопнула, поэтому рейсы были отменены.

В аэропорту "Жуляны" заявили, что это резонансный случай и раньше такого не было. Также отмечается, что рейсы действительно не были оплачены, потому их отменили, но оплата ожидается в ближайшее время.