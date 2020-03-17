В Украине со среды закрывают все железнодорожные вокзалы

ПАО "Укрзализныця" в соответствии с постановлением Кабинета министров ввело жесткие ограничения в работе всех железнодорожных вокзалов. Об этом сообщии в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, обнародованному в Facebook, Укрзализныця с 12:00 среды, 18 марта, вводит ограничения в работе ж/д вокзала для предотвращения распространения инфекции коронавируса.

Список всех изменений: все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей. работать будут только железнодорожные кассы возвращения билетов. на вокзалы запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек.

Также со вторника, 17 марта, будут открыты абсолютно все железнодорожные кассы, чтобы граждане смогли сдать свои билеты без очередей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что четверо из семи заразившихся коронавирусом украинцев заболели внутри страны.