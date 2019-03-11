В Украине собираются ввести новые штрафы для автомобилистов

Они касаются ремней безопасности и перевозки детей

В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта по новым штрафам для водителей. Первым - No10131 - предлагается повысить штрафы за не пристегнутый ремень безопасности в 10 раз, до 510 грн. Именно увеличением наказания народные избранники хотят побороть пренебрежительное отношение автомобилистов к личной безопасности за рулем. Как бы тяжело не проходили подобные новации.

В декабре 2018 года нардепы провалили похожий законопроект, которым предусматривалось 17-кратное увеличение штрафа, до 850 грн. Тогда на принятие решения не хватило голосов.

На те же 510 грн. хотят штрафовать водителей за нарушение правил перевозки детей. Это заложено во второй законопроект - No10130. За повторное правонарушение течении года санкция составит уже 850 грн. Прежде всего, штрафовать будут за перевозку детей, ростом ниже 145 см или возрастом меньше 12 лет, без детского кресла. Также ПДД запрещено перевозить детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях. Помимо этого, штраф грозит и за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

Согласно исследованию компании Ipsos, только 12% родителей в Украине используют при перевозке детей до 6 лет детские кресла, и почти никогда - для более старших.