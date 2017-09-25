В Украине создали новый маскировочный костюм для военных

В Вооруженных силах Украины создали новый маскировочный костюм для украинских военных. Об этом сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ на странице в Facebook.

Сообщается, что в новый индивидуальный маскировочный комплект входят куртка, брюки и накидка. Отмечается, что изделие будет позиционироваться как снайперское, однако оно входит в боевой специальный комплект, и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью.

Согласно сообщению, этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания снайперов различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны в соответствии с анатомическими требованиями и мобильными задачами снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Министерство обороны Украины выделило каждому командиру военных частей специального назначения по 5 млн грн для обеспечения задач по индивидуальной подгонке снаряжения, вооружения и обмундирования каждого спецназовца.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров внес изменения в порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим, который оставался без изменений со времен Советского Союза.