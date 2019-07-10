В Украине стартовала вступительная кампания-2019

В Украине начался прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и сквозного магистра, возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В Украине начался прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и сквозного магистра - большинство поступающих должны подавать их в электронной форме через собственные кабинеты на соответствующем сайте.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, необходимо проверить, загружены ли правильные файлы:

приложения к документу об образовании;

фото поступающего;

справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

Проверить в кабинете также нужно:

правильно ли вами рассчитан средний балл

совпадают ли баллы ЕГЭ, отображаемых в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;

правильно ли указан номер мобильного;

правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

Источник финансирования поступающий выбирает при подаче каждого заявления. Вообще есть 2 опции:

Бюджет, а в случае получения рекомендации также на контракт;

Исключительно на контракт.

В каждом заявлении, поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает ее приоритетность - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая. Таким образом он обозначает, на которые конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить всего - им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательными - для них указываются ниже приоритетности.

Если поступающий аннулирует заявления с первыми приоритетностями, то самой высокой у него будет следующая приоритетность. Например, заявления из приоритетности 1 и 2 отменены, следовательно самая высокая - 3. Именно с нее начнется рассмотрение заявлений поступающего, и это заявление будет рассматриваться одновременно на уровне первой приоритетности других абитуриентов.

Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в заведении, то абитуриент может его отменить и подать вместо него новое. Но если заявление уже зарегистрировано, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.