В Украине стартовали учебные сборы резервистов

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок", - говорится в сообщении.

Всего к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов страны.

В Генштабе сказали, что для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов.

Отмечается, что после прибытия резервистов их направят в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки.

"После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва", - добавили в Генштабе.

По материалам: 112 канал

