В Украине стартует первый нацотбор на Евровидение-2018

Первый полуфинал национального отбора на Евровидение- 2018 стартует сегодня вечером, передает УНН.

Первый полуфинал начнется в 19:00. За право представлять Украину на Евровидении-2018 в первом полуфинале будут бороться девять участников:

* CONSTANTINE с песней "Город"; * Сергей Бабкин с песней "Сквозь твои глаза"; * LAUD с песней "Waiting"; * KAZKA с песней "Дива"; * The Вйо с песней "Нґа-нґа"; * KOZAK SYSTEM с песней "Mamai"; * VILNA с песней "Forest song"; * Pur: Pur с песней "Fire"; * The Erised с песней "Heroes".

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Также выступят звездные гости. С песней для Евровидения-2018 "Lie to Me" выступит представитель Чехии Миколас Йозеф. А группа O.Torvald, который представлял Украину на Евровидении-2017, исполнит песню "Фонари" со своего нового альбома "Бисайды".

В финал национального отбора должны пройти только три участника. Кто именно продолжит соревнования в отборе - определится по результатам голосования зрителей и оценок профессионального жюри.

Как сообщал УНН, за право представлять Украину на Евровидении-2018 будут соревноваться 18 исполнителей.