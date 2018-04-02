В Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу

Призывные комиссии всех уровней будет работать до конца мая. За весенний период планируют призвать 15 190 человек

В Украине со 2 апреля стартует весенний призыв на срочную военную службу, который продлится до начала лета. Об этом рассказал замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

Согласно решению Кабмина, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 человек, Национальной гвардии Украины - 4000 человек.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн гривен расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.

Сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу такие: апрель-май и октябрь-ноябрь.

Напомним, на вооружение украинской армии в текущем году поступят танки "Оплот", противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар".

Отметим, в 2017 году ГК "Укроборонпром" передал Вооруженным силам Украины, Национальной Гвардии и другим силовым структурам 3 673 единицы военной техники и вооружения. По сообщению "Укроборонпрома", украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие.

По материалам: Укринформ