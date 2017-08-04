В Украине - свыше 50 тыс. незаконных авто с иностранной регистрацией

По состоянию на 24 июля 2017 г. в Украине находятся 27,6 тыс. автомобилей, ввезенных в режиме транзита, и 24,6 тыс. автомобилей, временно ввозимых гражданами для личного пользования, сроки ввоза которых уже закончились - то есть эти автомобили находятся на территории Украины незаконно. Об этом сообщила представитель Государственной фискальной службы Елена Мошинская, сообщает пресс-служба ведомства.

"Значительное количество автомобилей с иностранной регистрацией сейчас находится в Украине с нарушением таможенных правил, а граждане, которые ими пользуются - это нарушители. Причем нарушителями являются не только те граждане, которые ввезли транспортное средство и не выполнили свое обязательство по его вывозу или не оформили авто в свободное обращение, но и те, которые его приобрели", - отметила Мошинская.

Она сказала, что временно ввозить транспортные средства на таможенную территорию Украины без письменного декларирования и уплаты соответствующих налогов имеют право граждане-нерезиденты на срок до одного года. Этот срок может быть продлен не более чем на 60 дней.

"Если нерезидент ввозит автомобиль с иностранной регистрацией, то именно ему предоставляется налоговая льгота. То есть он не платит налоги, не проходит контроль на соблюдение экологических норм, не предъявляет разрешительные документы и тому подобное. В то же время нерезидент не может передавать авто другим лицам или использовать его для предпринимательской деятельности. Граждане-резиденты таким режимом пользуются меньше, поскольку для них предусмотрена уплата платежей в полном объеме. Более того, это авто после его вывоза и ввоза не переходит в собственность этому гражданину", - рассказала Елена Мошинская.

По ее словам, при ввозе авто в режиме транзита чаще всего нарушителями таможенных правил является именно резиденты, которые не выполняют обязательств. Режим транзит предусматривает ввоз транспортного средства на срок до 5 суток в пределах одной таможни и на 10 суток - в пределах нескольких таможен. Однако, как показывает практика, граждане такие авто используют не для транзита, а для собственного пользования.

Кроме того, нередки случаи передачи нерезидентом ввозимого автомобиля с иностранной регистрацией в пользование гражданину-резиденту. Последний фактически не имеет прав на это авто, поскольку у него нет надлежащих документов, подтверждающих его право собственности.

Всего с 1 января 2015 г. по 30 июня 2017 г. года в режиме транзит ввезено 313,3 тыс. авто с иностранной регистрацией, из которых почти 112 тыс. - в 2017 году. Временно ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования за аналогичный период насчитывается 1,4 млн, из них почти 381 тыс. - в 2017 г.

Ранее сообщалось, что суды начали штрафовать водителей авто с иностранными номерами.