В Украине успешно испытали крылатые ракеты "Нептун"

На прошлой неделе в Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", которая способна точно поражать как наземные, так и морские цели. Об этом в Facebook сообщило Государственное конструкторское бюро "Луч", передает УНН.

"Испытания украинской крылатой ракеты", - сообщается в описании к видео.

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники.

Как сообщал УНН, в Украине на военном полигоне провели государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол".