В Украине успешно испытали модернизированный ЗРК «Печора» (ВИДЕО)

Украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - сказано в сообщении.

Отметим, что дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.