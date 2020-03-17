В Украине уже 14 случаев заражения коронавируса, два летальных

По состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, в то время как в мире за день умерло 294 человека по всему миру.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Согласно результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

В числе заболевших:

- Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

- Черновецкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них контактировали с ранее зараженной и погибшей от осложнений после коронавируса женщиной.