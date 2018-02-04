В Украине уже свыше 246 тысяч незаконных "євроблях" - ГФС

Более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрации находятся на территории Украины незаконно.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

"По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей", - говлрится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них болнн 209,6 тыс. авто ввезены в режиме "транзита" и почти 748,9 тыс. автомобилей - в режиме "временного ввоза".

"Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, свыше 82,2 тыс. - с нарушением срока. Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", свыше 164,2 тыс. - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока", - добавляют в ДФС.

В Топ-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства, по состоянию на 31 января 2018 года вошли Польша, Литва, Германия, Болгария, Чехия.

В целом на протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 18 394 протокола, соглрсно которым применено 109,3 млн грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн гривень.