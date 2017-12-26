В Украине в 2018 году будет 11 государственных праздников: календарь выходных дней

Согласно календарю, 2018 украинцев ожидают четырехдневные каникулы в марте, апреле, июне и декабре.

Государственные официальные праздники в 2018 году

Всего в 2018 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни.

Кроме официальных красных дней календаря в 2018 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.

1 января - Новый год

- Новый год 7 января - Рождество Христовое

- Рождество Христовое 8 марта - Международный женский день

- Международный женский день 8 апреля - Пасха

- Пасха 1 мая - День труда

- День труда 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

- День победы над нацизмом во Второй мировой войне 27 мая - Троица

- Троица 28 июня - День Конституции Украины

- День Конституции Украины 24 августа - День Независимости Украины

- День Независимости Украины 14 октября - День защитника Украины

- День защитника Украины 25 декабря - Католическое Рождество

Дополнительными нерабочими днями в первый месяц нового года будут 1 января – Новый год (понедельник) и 8 января (Рождество переносится на понедельник).

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2018 году выпадает на четверг, выходным будет и пятница, 9 марта. Однако, этот день придется отработать в субботу, 17 марта.

Пасха в 2018 году в Украине приходится на 8 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 9 апреля.

Кроме того, выходным будет и 30 апреля, поскольку нерабочий день 1 мая выпадает на вторник. Вместе с субботой-воскресеньем украинцы будут иметь четыре выходных подряд. Правда, 30 апреля предстоит отработать в субботу, 5 мая.

Кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне (среда). Также на 28 мая (понедельник) – переносится праздник Троицы.

В июне украинцев снова ждут четырехдневные каникулы. День Конституции, 28 июня, выпадает на четверг, поэтому пятница, 29 июня, тоже будет нерабочим днем. Зато рабочей будет суббота, 23 июня.

Дополнительный выходной в августе будет на День Независимости, 24 августа (пятница).

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины, совпадает с воскресеньем, поэтому выходной переносится на понедельник, 15 октября.

Католическое Рождество в 2018 году (25 декабря) выпадает на вторник. Скорее всего, понедельник, 24 декабря, тоже будет выходным, который придется отработать в одну из суббот.

Новый год 2019 (1 января) будет во вторник. 31 декабря (понедельник) тоже сделают выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 29 декабря.

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