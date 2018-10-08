В Украине в обращении 1,5 млн недействительных паспортов

Государственная миграционная служба и Министерство внутренних дел опубликовали данные о недействительных паспортах, согласно которым в Украине используют1,5 миллиона аннулированных паспортов, отмечается в сообщение сервису мониторинга данных Opendatabot.

Паспорт может быть аннулирован по нескольким причинам, но самые частые из них смерть владельца, утрата или уничтожение документа, похищение паспорта. В большинстве случаев аннулированный паспорт забирает Государственная миграционная служба, однако в некоторых случаях остается неизвестным, где именно и у кого находится документ. В частности это когда паспорт был утерян, украден или это паспорт умершего лица и его не отдали в ГМС.

Если аннулированный паспорт не был изъят, его могут продолжать использовать мошенники. На сегодня в Украине 1,5 млн таких паспортов. Из них почти 1,3 млн зарегистрированы как потерянные, 90 тысяч - похищенные, 25,7 тысяч - это паспорта умерших, которые не были сданы в ДМС. Сделки с такими паспортами признаются недействительными.

Отметим, что с 3 октября все желающие украинцы могут обменять паспорт образца 1994 года в форме книжечки на паспорт с бесконтактным электронным носителем ID-карта. Также если украинец, которому исполнилось 25 или 45 лет, не поменял в течение месяца фотографию в паспорте в форме книжечки, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.