В Украине водителям могут разрешить не иметь при себе "прав": законопроект

Ряд народных депутатов Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который бы разрешил водителям при управлении транспортом не иметь при себе удостоверения и страхового полиса.

Соответствующий законопроект No9105 опубликован на сайте парламента.

Актерами проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами является нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, нардеп из фракции партии "Народный фронт" Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций.

Так, документом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в закон о дорожном движении.

Согласно предлагаемым изменениям, водитель не обязан будет при управление транспортом иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять удостоверение водителя, регистрационный документ на автомобиль и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспорте содержится в электронной базе данных.

В то же время законопроектом предусматривается, что иностранцы и водители военного транспорта по-прежнему будут обязаны иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

Кроме того, из Кодекса об административных правонарушениях предлагается исключить статью, которая позволяет временно изымать удостоверение водителя как вид административного взыскания.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что одним из его задач является введение электронной системы идентификации личности водителя без предъявления удостоверения водителя.

С целью стимулировать переход к цифровой экономике и упрощению процедуры выяснения наличия права управлять транспортным средством предлагается использовать положительный опыт Грузии и Швеции и отменить требование для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис, - говорится в пояснительной записке.

К слову, в начале сентября Кабинет министров отменил процедуру снятия с учета транспортного средства. Так, транспортные средства при продаже будут перерегистрировать на нового владельца.