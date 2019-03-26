В Украине вступил в силу закон о признании бойцов УПА участниками боевых действий

В Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке, в том числе представителей УПА

Речь идет о законе No 2640-VIII, передает "ДС" со ссылкой на "Законодавство України".

Участниками боевых действий признаются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе: Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым расширяется перечень участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке, в том числе участниками Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

