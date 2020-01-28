В Украине введут электронные больничные с 1 апреля

В Украине с 1 апреля намерены внедрить электронный больничный. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра социальной политики Олег Коваль, передает "Укринформ".

"Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запускать с 1 апреля электронные больничные", - сказал Коваль.

По его словам, процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован.

Каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд соцстрахования, и там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

"Планируется, что больничный, который будет открывать врач, будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней... Если человек поправил свое здоровье, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует еще лечения, он обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый", - отметил Коваль.

Замминистра также сообщил, что механизм, когда человек будет выходить на работу до дня закрытия больничного - до конца этой недели будет полностью доработан.

"Это позволит нам полностью отслеживать все моменты, связанные с выдачей фиктивных больничных. Мы знаем о фактах полностью поддельных больничных, когда один врач за день выдает по 100 больничных, мы знаем, где на предприятии нет падения производства, но 90% работников находятся на больничных", - добавил Коваль.

Информацию о больничных своих работников работодатели будут получать из специальных электронных систем. Введение электронных больничных по временной потере трудоспособности позволит сэкономить в год до 5 млрд грн.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что электронные больничные полностью заменят бумажные справки уже 2019 году.