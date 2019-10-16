В Украине ввели новые правила отбора на Евровидение: что изменилось

Стало известно о новых правилах национального отбора на Евровидение-2020 в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СТБ.

Прием анкет начинается в среду, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

После скандала с исполнительницей Maruv, в правила были внесены изменения. Участник или группа должны гарантировать, что:

* они не выступали на территории России, аннексированного Крыма или других оккупированных территориях Украины после 15.03.2014;

* не планируют этого делать до и во время проведения отбора, а также в период после отбора до даты Финала Конкурса;

* не совершали въезд на территорию/выезд с территории Автономной Республики Крым с нарушением законодательства Украины.