В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек, - Минздрав

На фоне тревожных новостей о появлении коронавируса в Украине наши сограждане продолжают болеть гриппом. За минувшую неделю (24 февраля - 1 марта) заболевание было подтверждено у более чем 213 тысяч человек, из которых 64,4% - дети. Такую статистику обнародовало Министерство здравоохранения.

Эпидемический порог в настоящее время в среднем по стране превышен на 17,1%, неэпидемический уровень отмечается только в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в Киеве.

За неделю подтверждены 6 летальных случаев в результате осложнений гриппа, а с начала эпидемического сезона скончались 54 человека. Ни один из них вакцинирован не был.

Всего же на данный момент вакцину против гриппа получили 238 тысяч человек, в т. ч. в течение минувшей недели вакцинировали 280 человек.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал грипп более опасным для нашей страны заболеванием, чем коронавирус, хотя во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаются противоположного мнения, и объясняют, почему.

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