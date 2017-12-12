В Украине заболеваемость корью выросла в 70 раз

В Одесской области от осложнений, вызванных корью, скончались два ребенка.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине корью заболел 2381 человек. Это в 70 раз больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте Минздрава.

"В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых. Двое детей в Одесской области умерли от осложнений", – говорится в сообщении.

Самые высокие показатели заболевания на западе страны и в Одесской области. Но болезнь постепенно захватывает и другие регионы.

Так, за 10 месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области заболели 877 человек, в Закарпатской – 265, Львовской – 61, Тернопольской – 96, Одесской – 767. В других регионах регистрировались единичные случаи, кроме Луганской.

В Киеве уже зафиксировали 53 случая кори. Для сравнения в прошлом году за этот период заболели только двое.

В Минздраве призывают родителей вакцинировать детей, чтобы уберечь их от кори. Для защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК против кори, паротита и краснухи. В ведомстве уверяют, что это качественная и безопасная бельгийская вакцина производства Глаксосмиткляйн, имеющаяся во всех областях страны.

Из всего числа людей, которые заболели корью, 1804 – это дети до 17 лет. Наиболее уязвимые возрастные группы детей – до 1 года, 1-4 лет и 5-9 лет. Большинство заболевших – более 86% – это люди, которые не были полностью защищены прививкой (двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита КПК).

По словам заместителя председателя представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лауры Билл, вспышка кори в Украине не является неожиданной.

"По общей оценке ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2016-м году, Украина была на втором месте среди стран с самым низким охватом иммунизации в мире", – сказала Билл.

Отмечается, что Украине высокий уровень отказов от прививок (7,4% – свыше 56 тысяч детей), высокий процент противопоказаний, низкий процент охвата усиленными мерами по иммунизации детей старшего возраста, а в отдельных регионах-отсутствие достаточного количества вакцин. При этом в Украине имеется достаточное количество вакцины КПК, что указывает на проблему с перераспределением на местах.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Ивано-Франковской области в школе села Зеленое зарегистрировали групповое заболевание корью – заболели десять учеников