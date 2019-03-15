В Украине запретили два препарата от простуды

В Украине запретили два препарата от боли в горле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"Согласно Конституции Украины, статьи .. учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 No 20-В по устранению нарушений Лицензионных условий, учитывая письмо Государственного предприятия" Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины ", Украина, от 11.03.2019 No 115/54: Запрещаю реализацию, хранение и применение серий указанных ниже лекарственных средств произведенных до 25.02.2019 Государственным предприятием "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины", Украина: "Люголя раствор" раствор для наружного применения 25 г во флаконах все серии UA / 2185/01/01, "Пертуссин сироп" по 100 мл все серии UA / 1938/01/01 ", - говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.

При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по: изъятию его из обращения путем помещения в карантин; информированию территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения; предотвращению приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Справка УНН: "Люголь" относится к препаратам, которые применяются при заболеваниях горла.

"Пертуссин" относится к средствам, которые применяют при кашле и простудных заболеваниях.

Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".