В Украине запустили онлайн-сервис для получения справки о несудимости

МВД Украины запустило новый онлайн-сервис, с помощью которого можно заказать справку об отсутствии судимости в два клика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Услуга, которая отнимала десятки часов, была "рассадником" коррупции, вызывала злость и возмущение - трансформирована в 2 клика и улыбку на вашем лице", - утверждает Аваков.

По данным министра, справку о несудимости ежегодно в Украине получают около 800 тысяч человек. Она требуется при оформлении на работу, подаче документов во многие государственные инстанции, для участия в тендере, усыновлении, установлении опеки, оформлении гражданства, восстановлении утраченных документов и так далее.

Аваков отметил, что справки о несудимости используют в большинстве стран мира.

"Получить готовую справку можно в любом сервисном центре МВД, вне зависимости от места регистрации. Сегодня уже работает 153 СЦ по всей стране, и эта система все время развивается", - сообщил Аваков, подчеркнув, что при запуске такой услуги оказывали помощь партнеры из Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и программы EGAP, финансируемой Швейцарской Конфедерацией и выполняемой Фондом Восточная Европа.

Для заказа справки нужно зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua, выбрать способ зарегистрироваться, воспользовавшись электронной цифровой подписью или IDBank. (Клик 1).

После этого следует заполнить электронную форму, указав, в каком из сервисных центров МВД (из списка) удобно забрать готовую справку. (Клик 2). И отправить форму.

"Все, ваша заявка обрабатывается и формируется в автоматическом режиме! Затем вы получаете уведомление на электронную почту, что документ готов, приезжаете и забираете!", - написал Аваков.

"Поскольку справка об отсутствии судимости необходима участникам государственных тендеров, теперь больше 200 000 участников системы закупок ProZorro могут, не выходя из дома или офиса, заказать с помощью электронной цифровой подписи и подать ее в режиме онлайн.

Жители сельской местности, разумеется, могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном Сервисном центре, который обслуживает их район", - добавил министр.