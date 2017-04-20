В Украине завтра дожди и мокрый снег

В Украине в пятницу, 21 апреля, сохранится холодная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Gismeteo.

"Осадков не предвидится лишь на западе страны, за исключением Черновицкой области, где ожидается снег, а также в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит - 3...+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+9 °С.

В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение суток составит -1...+7 °С.