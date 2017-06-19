В Украину идет летняя жара

Погоду большинства областей будет определять жаркая и сухая воздушная масса в поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 20 июня, целом по стране без осадков, лишь днем кое-где на западе небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо- западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на Луганщине 10-13°, днем 25-30°; на высокогорье Карпат ночью 9-14°, днем 17-20°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 июня самая высокая температура днем была 32,8 в 1975г, самая низкая ночью 6,1 в 1978г.

21 июня ночью в западных и северных, днем в большинстве областей, кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, на юге до 33°.

В Киеве на 21 июня прогнозируются кратковременные дожди, грозы; температура ночью 15-17°, днем 26-28°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз возможны шквалы 15-20 м/с.

19 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в районе Одессы и Приморского 14-15°, в Днепре возле Киева 20°.

Напомним, метеорологическое лето пришло в Киев с опозданием на пять дней. Прохладный май единственный среди весенних месяцев оказался в столице ниже климатической нормы. По материалам: Интерфакс-Украина /