В Украину идет похолодание

В понедельник, на территорию Украины придет прохладный воздух.

В Карпатах и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег. Также дождь обещают в Черновицкой и Хмельницкой областях. В Винницкой - мокрый снег. На остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо- западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градуса, днем +2...-4 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...-3 градусов, днем +6...-3 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...-3 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Киеве - без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года в Киеве самая высокая температура днем 8 января была зафиксирована в 1998 году на отметке 7,1 тепла, а самая низкая - ночью на отметке 26,6 градусов мороза в 1935 году.