В Украину идут 20-градусные морозы. Прогноз погоды на 23-27 января

В ближайшие дни на Юге и Востоке ожидают сильные снегопады, которые прекратятся ближе к концу рабочей недели. В Украине сильно похолодает, в отдельных регионах ночью будет до 20 градусов мороза.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

В восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях облачно, снег, местами сильный снег, метели. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 4-9 градусов мороза. В Приазовье мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток 0-5 градусов мороза.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Только ночью в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях местами снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12 градусов мороза, на севере страны до 16 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза.

На дорогах страны гололедица.

Киев. Переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем 5- 7 градусов мороза.

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ, 24-25 ЯНВАРЯ

Переменная облачность. Без осадков, лишь 24 января в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами метели.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северный с переходом на Правобережье на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура 24 января ночью в восточной части 7-12 градусов мороза, на остальной территории 11-16 градусов, местами, кроме юга, 18-20 градусов мороза. Днем 5-10 градусов мороза, на крайнем западе и в Одесской области 0- 5 градусов мороза.

25 января в западных областях повышение температуры ночью до 5-10 градусов мороза, днем до 3 градусов мороза - 2 градусов тепла. На остальной территории ночью 11-16 градусов мороза. В восточных, местами в центральных областях 17-20 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза, на востоке страны 7-12 градусов мороза.

Киев. Переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 24 января ночью 13-15 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза. 25 января ночью 11- 13 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.

ПЯТНИЦА-СУББОТА, 26-27 ЯНВАРЯ

Без осадков.

Температура в западных областях ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На остальной территории ночью 9-15 градусов мороза, на востоке страны до 18 градусов мороза, днем 1-7 градусов мороза.

Киев. Без осадков. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.