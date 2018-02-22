В Украину идут 25-градусные морозы

Похолодание ожидается на выходных и сохранится в начале новой рабочей недели

В Украине, начиная с 24 февраля, ожидается сильное похолодание. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается понижение ночной (минимальной) температуры", - говорится в сообщении.

Так, 24 февраля в большинстве регионов страны прогнозируется до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях - до 16-21° мороза, на юге страны и Закарпатье - до 3-9° мороза.

На следующий день, 25 февраля, станет еще прохладнее: до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье - до 8-13° мороза.

26-27 февраля температура ночью будет достигать 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами - до 25° мороза, в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в Украине без существенных осадков, небольшая облачность, температура от -5 до +6 градусов.