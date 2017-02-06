В Украину идут сильные снегопады и похолодание

Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях по всей Украине. Завтра, 7 февраля, по ее данным, страну накроют снега, в отдельных областях будет дождь. И некоторых областных центрах существенно похолодает.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Погоду в Украине на зватра Диденко вообще назвала "целым оркестром". По ее данным, теплее всего будет в Крыму и Карпатах. Другие области будут бороться с снегопадами, кроме того, ожидается гололедица.

"На Закарпатье и юге - днем около нуля. На юге Крыма до +6+10 градусов. Одесса -4, Ялта +9 градусов - от скрипок до контрабаса.", - рассказала Диденко.

Зато минусы будут в соседней Львовской и Ивано-Франковской областях:

"В общем ночью вторжение холода до-9-15 градусов, во Львове, Ивано- Франковске, Тернополе, то есть, на западе, еще так себе,-4-8 градусов. Дневная температура не будет подниматься после ночи, зажмет ее холодом, также -9-15 градусов".

Тем временем в центре и на Востоке Украины те же "градусы" будут переноситься тяжелее, предупредила Диденко. В Днепре ожидается -13, в Кривом Роге -14, в Запорожье -9, Виннице -8 и Кропивницкому -11.

Снег, вплоть до сильного, ожидается в западных областях, а также на Винничине и вокруг Кропивницкого.

"Снег завтра практически везде. Те же самые холодные Чернигов, Харьков, Суммы, Луганск - в основном без осадков. На юге, Одесская область. например и на Закарпатье - снег с дождем. И все это под ветровые литавры, завтра местами усиление юго-восточного и восточного ветра до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду", - резюмировала синоптик.

В Киеве во вторник, 7 февраля, ожидается похолодание до 11-13 градусов мороза, порывистый ветер и снег.

Напомним, на днях Диденко предупреждала о вероятности существенных похолоданий в Украине. Сейчас же этот прогноз она подтвердила.