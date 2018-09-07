В Украину могут приехать до 80 тысяч хасидов - полиция

На празднование Рош Ашана в Украину ожидается прибытие от 50 до 80 тысяч паломников.

Об этом шла речь во время встречи председателя Нацполиции Сергея Князева и заместителя председателя Нацполиции - руководителя патрульной полиции Александра Фацевича с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом и начальником Главного управления по охране общественного порядка Министерства общественной безопасности и полиции Государства Израиль Алоном Левави, информирует пресс-служба МВД.

"Согласно информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, ожидается прибытие в Украину от 50 до 80 тысяч паломников. Для помощи израильским гражданам на месте будет открыто консульство", - проинформировал Джоэл Лион.

В свою очередь Князев подчеркнул, что Нацполиция готова обеспечить безопасность такого значительного прогнозируемого количества людей. Глава Нацполиции предложил представителям Государства Израиль провести общие учения украинских и израильских полицейских для обмена опытом в современных условиях. Израильская сторона выражает заинтересованность в таких учениях. Читайте также: В Умани на Рош Ашана за порядком будут следить более полутысячи полицейских

Князев отметил, что украинские полицейские берут как пример опыт работы полиции Израиля в сфере обеспечения публичной безопасности граждан даже за пределами их государства.

В то же время он отметил, что результаты расследования относительно взрыва, произошедшего в сентябре прошлого года возле места массового пребывания паломников-хасидов в Умани, показали, что "именно спецслужба вражеского иностранного государства организовала этот теракт руками граждан Украины".

Также глава Нацполиции подчеркнул, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион выразил благодарность украинским полицейским за сотрудничество и работу по обеспечению безопасности граждан Израиля.

Отдельно, начальник Главного управления по охране общественного порядка Министерства общественной безопасности и Полиции Государства Израиль Алон Левави отметил, что в этом году в Умань прибыли 20 лучших израильских правоохранителей, которые прошли серьезный отбор.

Как сообщалось, Новый год по иудейскому календарю хасиды всего мира будут встречать в ночь с 10 на 11 сентября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.