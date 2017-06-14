В Украину на турнир по боксу не пустили членов российской сборной

Пограничники развернули в обратном направлении некоторых боксеров, тренеров и других членов команды РФ; причина - посещение Крыма в нарушение законов

Пограничники на границе с Россией в Харьковской области не пропустили в Украину группу представителей Федерации бокса России, которые ехали на чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Все они участники или аккредитованные лица российской команды на чемпионате Европы по боксу... Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также два журналиста российского пропагандистского канала LifeNews", - пишет он.

Как уточнил спикер ГПСУ, россиян, ехавших в составе группы из 39 человек, сняли с поезда Москва-Харьков.

После собеседования девятерым из них отказали во въезде в Украину "в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма". Восьмерым представителям Федерации бокса России запретили въезд в Украину на три года.

Континентальное первенство состоится в Харькове с 16 по 24 июня.