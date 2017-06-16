В Украину не пустили 10 байкеров из РФ, Марокко и Германии

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили через границу 10 иностранцев, направлявшихся на слет байкерского клуба "Hells Angels", который откроется в пятницу в Киеве.

"Один из них - гражданин Марокко - не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца - гражданина Германии сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами. Остальные иностранцы были гражданами России. Все они прилетели в Украину тремя разными рейсами. Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро "Интерпол", данные граждане не подтвердили цель своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

В погранведомстве заявили, что во взаимодействии с другими правоохранителями проводят комплекс мер по обеспечению надлежащего правопорядка в Киеве во время встречи байкеров и поэтому усилили меры безопасности при осуществлении пограничного контроля.

"16 июня начнется открытие съезда мировых сторонников мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба "Hells Angels". Первые участники этого съезда из других стран начали прибывать в Украину еще несколько дней назад", - рассказали в Госпогранслужбе.