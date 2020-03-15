В Украину прибыл спецрейс с эвакуированными из Италии украинцами

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет со 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского было организовано доставку украинских граждан на родину самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт "Марко Поло")",- сказано в сообщении.

В 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют разрешение на проживание в Украине и, согласно постановлению Кабинета Министров, могут въезжать в нашу страну.

Перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.

После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят медики.

На борту самолета находились врачи Центра медицины катастроф, которые имели экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета врачи проводили медико-санитарный надзор. Экипаж был снабжен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Напомним, 14 марта на экстренном заседании Кабмин принял решение о немедленной эвакуации граждан Украины из Италии. Также Украина для предотвращения распространения коронавирус закроет все пассажирские авиасообщения.

В ближайшие до закрытия границ дни, авиакомпания МАУ также собирается организовать несколько дополнительных рейсов для возвращения украинцев.

