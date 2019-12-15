В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира

Вифлеемский огонь мира в воскресенье, 15 декабря, прибыл в Украину. В Свято- Михайловском златоверхом соборе пластуны передали огонь громаде Киева, дав старт эстафете распространения Вифлеемского огня по всей территории Украины, сообщает пресс-служба "Пласта".

В ближайшие дни пластуны доставят Вифлеемский огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома. Украинские бойцы в зоне проведения операции Объединенных сил также получат от пластунов рождественские подарки.

"К Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы в Святвечер символ мира, у которому мы так стремимся, загорелся в наших домах", - говорится в сообщении.

Пластуны получили огонь из Вифлеема в субботу в Вене, где ежегодно 14 декабря проходит международная скаутская акция, приуроченная к Рождеству. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

В ноябре огонь с места рождения Иисуса Христа в Вифлееме традиционно доставляют в Европу на самолете австрийские скауты. Из Вены он передаются из рук в руки с помощью "скаутской эстафеты". В середине декабря огонь передают крупнейшей украинской скаутской организации "Пласт". Акция традиционно проводится с 1988 года.

Вифлеемской огонь мира является символом свет тепла, мира, согласия, надежды и единства христиан всего мира. Огонь также передают детям, которые празднуют Рождество не дома - в больницах, интернатах, сиротских приютах.