В Украину пытались нелегально ввезти партию iPhone 8

В пункте пропуска Борисполь сотрудники Управления противодействия правонарушениям Киевской таможни ГФС совместно с СБУ изъяли 21 мобильный телефон iPhone 8, незаконно ввезенные через границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа ГФС в Киевской области.

11 телефонов iPhone 8+ и 10 телефонов iPhone 8 пытался нелегально ввезти украинец, прилетевший из США транзитом через Германию.

Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему - зеленый коридор - что свидетельствовало об отсутствии у него предметов, которые должны быть задекларированы.

Телефоны были обнаружены во время проверки багажа с помощью технических средств таможенного контроля.