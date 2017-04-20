В Украину с Балкан идет новый циклон

Холодная погода простоит еще четыре дня.

С Балкан надвигается циклон С Балкан в Украину движется циклон под названием "Петер", по этой причине завтра на юго-западе Украины ожидается сложная погода, заявила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В четверг снежный циклон наконец оставит нашу территорию и пойдет на северо-восток. Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская и другие области, которые зацепила опасная непогода, смогут перевести дыхание...", - заявила Диденко.

По ее словам, в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, южной части Львовской и Закарпатской областей ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер.

Также синоптик обещает ночные заморозки по всей Украине, днем 0...-6 градусов тепла, только в Приазовье будет теплее, до + 9...+11 градусов. В Киеве - без осадков. Ночью или около нуля, днем - +4...+7 градусов.

По прогнозам синоптика потепление начнется с 23 апреля, однако ночи еще будут холодными.

Непогода разбушевалась в Украине в ночь с 18 на 19 апреля - ветер, дождь и обильный мокрый снег обесточили 430 населенных пункта в шести областях страны: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области отменили занятия в школах. В ряде областей страны снова затопили в объектах социальной инфраструктуры - детских садах, интернатах, больницах и родильных домах.