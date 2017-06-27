В Украину в ближайшие дни придет жара до +36

В Украине в ближайшие дни воздух прогреется до +36°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

28 июня в Украине преимущественно сухо, кратковременные дожди ожидаются в южных и восточных областях. Ночью температура составит +14...+18°, на юге и в Крыму - +18...+20°. Днем воздух прогреется до +33°.

В Киеве в среду сухо. Ночью +14...+16°, днем +29...+30°.

Фото: meteo.gov.ua

В четверг, 29 июня, в основном без осадков. Днем в западной части страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью температура составит +18...+20°, днем +29...+33°.

В Киеве будет сухо и жарко. Днем столбик термометра поднимется до +32°.

Фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 30 июня, в Украине сухо, кратковременные дожди возможны лишь в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ночью +18...+20°. Днем в большей части страны +30...+33°, на юге и востоке страны - до +36°. В Киеве - до +32°.