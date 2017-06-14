В "Укравтодоре" предлагают снизить максимальную скорость в городах до 50 км в час

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) предлагает снизить максимальную скорость движения транспорта на дорогах в населенных пунктах до 50 км/час. Об этом заявил и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания правительства, передает "Еспресо.TV".

"Все европейские страны согласны, что первоочередным врагом пешеходов и водителей является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижение скорости в городах с 60 до 50 км/ч", - сказал чиновник.

Новак отметил, что в Европе ограничение скорости на городских дорогах местами составляет 30 км/ч. "В европейских городах 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч", - сказал он.

Как сообщалось, 12 июня на украинские дороги вышли первые патрули дорожной полиции. Патрулировать они будут основные магистрали государственного и международного значения.