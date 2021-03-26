В "Укрзалізниці" розповіли, як ходитимуть поїзди після переходу на літній час

З 28 березня Україна переходить на літній час. З цього приводу у Telegram- каналі "Укрзалізниці" повідомили інформацію про курсування поїздів після переведення годинників.

"У зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. Час відправлення та прибуття поїздів УЗ у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", - вказано у повідомленні.

В УЗ закликали пасажирів та тих, хто зустрічає, бути уважними та не забути привести свої годинники у відповідність.

19 березня Верховна Рада провалила голосування за скасування переведення годинників на літній і зимовий час кожні пів року.

Раніше ініціатор законопроєкту, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук говорив, що перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини. За його словами, фактично вся Україна перебуває у межах одного часового поясу, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.