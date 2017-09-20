В Умань прибыли 17 полицейских из Израиля - будут работать в местах скопления хасидов

Израильские полицейские будут нести службу в местах компактного проживания паломников-хасидов.В Умани собрались уже около 30 тысяч паломников / УНИАН

В Умань прибыли 17 полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования Нового года по иудейскому календарю. Об этом сообщает сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области.

"В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Прибыли 17 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания паломников-хасидов.

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Виктор Иванько подчеркнул необходимость безупречного несения службы в борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

По окончании инструктажа правоохранители отбыли к местам несения службы.

Как сообщал УНИАН, культовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана , Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги состоятся 20-22 сентября 2017 года.

Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславском) хасидизма. Могила цадика - одна из наиболее почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества. Источник: unian.net

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