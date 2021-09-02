В Умань привезли майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч масок для хасидів-паломників

Центр громадського здоров'я доставив майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок до хасидських паломників в Умань. Про це повідомили в пресслужбі центру громадського здоров'я МОЗ, передає УНН.

Так, для паломників, що прибувають з інших країн, були розроблені інформаційні відео про ознаки COVID-19, протиепідемічні заходи під час пандемії тощо. Ролики вже розміщені у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів".

Крім цього, Центр громадського здоров'я надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки впродовж перебування в Україні, картою лабораторій тестувань на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше. Брошури, флаєри та банери відправили до аеропортів України та Умані.

Також авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розмістить друковані матеріали на борту своїх літаків.

Головними точками, де паломники зможуть отримати засоби індивідуального захисту, брошури та допомогу, є намети Червоного Хреста України, що вже поставлені на вулиці Пушкінській в Умані.

До слова, цьогоріч Центр вперше в Україні запустив гарячу інформаційну лінію, за якою паломників консультуватимуть з питань здоров'я англійською та івритом.

В Умані завершують підготовку до приймання прочан-хасидів, які восени приїдуть святкувати юдейський Новий рік Рош га-Шана.

Щоб на тлі коронавірусної хвороби свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва на період карантину, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.