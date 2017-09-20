В Умань уже прибыли более 30 тыс. паломников-хасидов

В Умань Черкасской области, по последним данным, прибыли уже более 30 тыс. хасидов на празднование Рош-га-Шана. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"Более 30 тысяч", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, сколько хасидов уже прибыли в Умань. Мероприятия по случаю празднования Рош-га- Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле Цадика Нахмана и в помещении синагоги состоятся 20-22 сентября 2017 года.

Как сообщал УНН, соблюдение общественного порядка и безопасности граждан в Умани круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских.