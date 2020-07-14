В умовах стаціонару лікування COVID-19 безкоштовне - Степанов

Надання медичної допомоги при лікуванні COVID-19 в умовах стаціонару безкоштовне.

Про це на брифінгу 14 липня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все лікування в умовах стаціонару... є безкоштовним. Ухвалені відповідні нормативні акти, є відповідне фінансування лікарень, які лікують хворих на COVID-19. У вартість цього лікування входить як вартість всіх лікарських засобів, всіх маніпуляцій, що відбуваються в умовах стаціонару, так і підвищена заробітна плата в розмірі 300% для медичних працівників, котрі безпосередньо працюють із COVID-19", - зазначив Степанов.

Стосовно надання медичної допомоги при COVID-19 тим громадянам, які ще не уклали декларацію з лікарем первинної ланки, міністр нагадав, що МОЗ змінило алгоритм укладання декларації, відтепер її можна укласти онлайн.

У випадку, якщо людина має ознаки коронавірусної хвороби - температуру вище 38 градусів, яка не знижується після прийняття жарознижувальних ліків, утруднене дихання, біль в грудях - потрібно викликати екстрену медичну допомогу. За відповідних показників хворого госпіталізують до стаціонару. Також Степанов нагадав, що госпіталізації в цьому випадку підлягають і люди, які мають супутні захворювання і входять до груп ризику.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу - 638 нових.