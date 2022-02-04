В університеті Шевченка відкрили аудиторію імені першого посла Азербайджану в УНР

У головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося відкриття аудиторії імені першого посла Азербайджану та письменника Юсіфа Везіра Чеменземлінлі до УНР та презентація українського перекладу його роману “Студенти”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, університет відкрив аудиторію спільно з посольством Азербайджанської Республіки в Україні. Відкриття приурочене до 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном.

“Наші відносини закладалися у набагато більш ранній період, тому що 1 листопада 1918 року першим, Надзвичайним і повноважним послом в Україні був призначений цей красивий юнак, випускник цього університету, чудовий класик, письменник”, - зазначила зі свого боку посол Азербайджану в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундоваю.

Вона зауважила, що аудиторія імені Чеменземлінлі містить карти, експозиції з фотографіями дипломата і документами з архівів, килимами та сувенірами з Азербайджану. Також у кабінеті містяться примірники творів, які перший посол написав, перебуваючи у Києві, а перед входом розмістили пам’ятну дошку з бюстом Чеменземлінлі, яку відкрили скульптор та онук дипломата.

“Символічно, що ця аудиторія буде виконувати функцію культурного центру азербайджанського, який буде знайомити молоде українське покоління з історією і сучасною літературою азербайджанського народу”, - підкреслив на відкритті заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Канадєєв зауважив, що ця подія є важливою з точки зору культури, відзначивши надзвичайно тісний і динамічний характер культурних відносин двох країн.

З нагоди річниці встановлення дипломатичних відносин Азербайджану і України в стінах університету презентували переклад роману Чеменземлінлі “Студенти”, присвячений молоді, яка на початку 20 ст. навчалася в Києві, "унікальний роман про життя дореволюційної України і Києва", переконана посол Ахундова.

“У 30 роки створювалася книга, яка розповідає про драматичні сторінки історії братерської України, й написав її азербайджанець, людина з нелегкою, трагічною долею, видатний письменник, який написав одні з кращих своїх творів тут, в Україні”, - відзначила дипломатка.