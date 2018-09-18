В УПЦ МП угрожают массовыми протестами, если ее обяжут сменить название

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата организует массовые протесты, если ее обяжут сменить название. Об этом в интервью РБК- Украина рассказал управляющий делами УПЦ МП митрополит бориспольский и броварской Антоний.

В частности, Антоний назвал "антизаконными действиями" вероятность того, что Верховная рада обяжет УПЦ МП сменить свое название. Он также добавил, что внутри церкви эти законодательные инициативы уже окрестили антицерковными законами.

"Прихожанами нашей церкви являются украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет", - отметил Антоний.

По его словам, если УПЦ МП обяжут сменить название, она намерена использовать все законные методы.

"Также у нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", - добавил Антоний.

Напомним, 22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Конечная цель - даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского патриарха Варфоломея Президенту Петру Порошенко.

7 сентября Вселенский патриархат назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.