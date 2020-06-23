В уряді ще не вирішили, чи підуть діти до школи 1 вересня

У Кабінеті міністрів ще немає рішення, чи підуть учні до школи 1 вересня, чи залишаться на дистанційному навчанні.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами "всередині Кабміну немає рішення", як почнеться навчальний рік у школах. Вона зазначила, що поки "адаптивний" карантин продовжили до 31 липня, але незрозуміло, як розвиватиметься епідемічна ситуація.

"Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання - це збереження здоров'я учасників освітнього процесу", - пояснила Мандзій.

Також тимчасова міністерка додала, що живого спілкування ніхто не скасовував, бо це "суть школи".

Крім того, Міносвіти разом із Міністерством охорони здоров'я до кінця червня готують протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у школах до повернення дітей з 1 вересня.

"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні", - наголосила Мандзій.

Нагадаємо, з початком карантину в Україні у березні школи перейшли на дистанційне навчання. Водночас у МОН заявили, що близько 3% закладів освіти не мають підключення до інтернету.

Також під час карантину в Україні запустили проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Громадське телебачення

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