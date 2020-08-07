В УЗ розповіли, як посилюватимуть безпеку в потягах

Укрзалізниця створила програму з підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах. Про це повідомляється на сайті перевізника у п'ятницю, 7 серпня.

Програма складається з 5 основних напрямків:

Посилення співпраці УЗ та Міністерства внутрнішніх справ.

Обладнання вагонів відеокамерами, сигнальними кнопками.

Боротьба з крадіжками на вокзалах.

Охорона потягів воєнізованою охороною УЗ.

Боротьба з безквитковими пасажирами з залученням групи професійних "провокаторів".

Нагадаємо, 31 липня у потязі Маріуполь-Київ чоловік побив жінку, яка подорожувала разом з сином, і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали. Суд арештував його на 60 діб без права застави.

Згодом стало відомо, що були звільнені начальник потяга та всі провідники.