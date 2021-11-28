В Івано-Франківську жінка зарізала свого співмешканця

Спільне застілля із жінкою закінчилось для 49-річного чоловіка смертю

У п'ятницю, 26 листопада, в Івано-Франківську сталося вбивство, пише Depo.Прикарпаття з посиланням на сектор комунікації поліції області.

Близько 18.00 години на лінію "102" зателефонував 47-річний франківець. Чоловік повідомив про те, що у квартирі він виявив тіло 49-річного брата зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні 52-річна франківка розпивала спиртні напої зі своїм співмешканцем. Згодом між ними виникла суперечка, жінка схопила ножа і нанесла чоловікові удар в область підключичної ділянки. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліцейські швидко затримали зловмисницю. А речові докази з місця події вилучили й направили на експертизу.

Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере жінці запобіжний захід.

Нагадаємо, що на Франківщині стався "смертельний" конфлікт. Чоловік після сварки вбив колишню дружину та скоїв самогубство.

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