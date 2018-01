В Великобритании погиб бас-гитарист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

В Великобритании умер басист рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд, 76-летний музыкант погиб в результате падения с лестницы.

"С глубокой грустью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер ... после падения с лестницы", - написал музыкант Род Арджент на официальной странице группы The Zombies в Facebook.

Родственник также отметил, что точная причина смерти еще устанавливается. Но факт кончины не оспорим.

Арджент добавил, что Родфорд был талантливым гитаристом, посвятившим музыке всю свою жизнь.

"Нам его будет невероятно не хватать. Спи спокойно и да благословит тебя Господь, дорогой друг", - заключил он.

"Я сокрушен потерей Джима, мне сложно писать эти слова. Это шок, потому что я всегда верил, что Джим будет жить вечно, в стиле рок-н-ролла. Отличный друг, великий музыкант, великий человек - он был важной частью The Kinks последние годы", - прокомментировал смерть Родфорда музыкант The Kinks Дэйв Дэвис в Twitter.

I'm devastated Jim's sudden loss I'm too broken up to put words together it's such a shock i always thought Jim would live forever in true rock and roll fashion - strange - great friend great musician great man - he was an integral part of theKinks later years RIP #JimRodford pic.twitter.com/rL5vAuuVwp - Dave Davies (@davedavieskinks) 20 января 2018 г.

Джим Родфорд играл в группе The Kinks с 1978 по 1996 годы. Затем он ушел к рок-команде Argent, которая была воссоздана его братом. В 2004 году Родфорд вновь пополнил ряды The Zombies после того, как группа снова возродилась.

Фото: mirror.co.uk