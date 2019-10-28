в Великобритании умер советский диссидент, писатель Владимир Буковский

Умер советский диссидент, писатель Владимир Буковский

Советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский умер в Великобритании на 77 году жизни. У него остановилось сердце в больнице в Кембридже, сообщает Радио Свобода.

Буковский родился 30 декабря в эвакуации в городе Белебей (Башкирская АССР) в семье писателя и журналиста. Учился в Москве. Услышав доклад Хрущева на ХХ съезде, 14-летний подросток стал убежденным противником коммунистической идеологии. В 1959 году за участие в издании рукописного журнала он был исключен из школы. Образование продолжил в вечерней школе.

В 1960 он вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и другими, становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Тогда же он был исключен с биолого-почвенного факультета и отчислен из Московского университета.

В мае 1963 он был впервые арестован за попытку размножить ''Новый класс'' югослава Милована Джиласа. Признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. В начале декабря 1965 года он принял активное участие в подготовке "митинга гласности" в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за это снова был задержан и госпитализирован.

В третий раз был арестован за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей в 1967 году на Пушкинской площади. За это он был приговорен к трем годам колонии. В январе 1970 года вернулся в Москву, и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга. Тогда же впервые оказался в эфире Радио Свобода, дав интервью каналу CBS.

5 января 1972 года Владимира Буковского был приговорен к 7 годам заключения и 5 ссылки - это был его последний тюремный срок. В декабре 1976 в результате международной кампании за его освобождение власти обменяли его на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

В Великобритании Буковский окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология", писал, занимался правозащитной и политической деятельностью. Был одним из организаторов кампании по бойкоту Олимпийских игр в СССР в 1980 году. В 1983 году вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию "Интернационал сопротивления", был избран ее президентом. Занимался освобождением советских солдат, попавших в плен в Афганистане.

В апреле 1991 Владимир Буковский впервые после высылки посетил Москву. В ходе подготовки к выборам президента РСФСР в 1991 году штаб Бориса Ельцина рассматривал Буковского в качестве возможного кандидата в вице-президенты. В 1992 году по приглашению новых российских властей правозащитник принял участие в процессе по "делу КПСС" в Конституционном суде России в качестве официального эксперта.

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического "Комитета 2008: Свободный выбор", в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза младший, Евгений Киселев и другие оппозиционные политические деятели России.

28 мая 2007 года Владимир Буковский был выдвинут кандидатом в президенты России от группы демократической оппозиции на выборах 2008 года.

Центризбирком отклонил заявку Буковского, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории России последние 10 лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий.

В марте 2014 года консульский отдел российского посольства в Лондоне отказался выдать ему новый российский паспорт, заявив, что он не может подтвердить наличие у него российского гражданства.

Владимир Буковский на протяжение десятилетий был гостем эфиров Радио Свобода. В последние годы он тяжело болел, но продолжал писать для СМИ и давать интервью. "Я не пессимист и очень спокойно ко всему отношусь. Потому что знаю, что все пройдет. Прошел Советский Союз, пройдет и путинская Россия", - писал он в день своего 75-летия.